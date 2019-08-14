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Боевики год удерживают в Луганске проукраинского студента, - правозащитники

Новости » Общество    14.08.2019 - 04:23
Боевики год удерживают в Луганске проукраинского студента, - правозащитники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Русанов не включен в списки на обмен

Боевики террористической организации "ЛНР" почти год незаконно удерживают в плену проукраинского студента Сергея Русинова по обвинению в "создании проукраинской террористической группы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Восточную правозащитную группу" в Facebook.

Отмечается, что Русинов до сих пор не внесен в списки на обмен пленными. Его задержали 24 августа 2018 года в оккупированном Луганске. После чего "суд" приговорил студента к шести годам лишения свободы.

По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты.

"Призываем руководство страны потребовать у НВФ "ЛНР" и "ДНР" списки граждан Украины которые были задержаны с мая 2014 года по теперешнее время из числа жителей ОРДЛО, которые сейчас находятся в местах лишения свободы подконтрольным НВФ "ЛНР" и "ДНР", на данный момент никто не знает сколько человек находится в тюрьмах ОРДЛО подконтрольных боевикам. Мы должны бороться за каждого гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Боевики год удерживают в Луганске проукраинского студента, - правозащитники

Напомним, 17 июля сообщалось, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили списки для обмена.

Также сообщалось, что была достигнута договоренность о начале правовой очистки лиц, вошедших в списки для обмена.

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