RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики двічі зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонену зброю

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі від початку доби, 2 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Під час одного з обстрілів бойовики використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, біля Новозванівки ворог здійснив прицільні обстріли позицій наших захисників з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.

Разом з тим, у Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, за припущеннями штабу, це міг бути Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших захисників не було зафіксовано.

Зазначено, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.

Нагадаємо, що минулої доби 1 жовтня, на Донбасі було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. 5 з них - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС