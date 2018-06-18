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Бойовики з двічі обстріляли українських військових з мінометів та гранатометів, - ООС

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:29
Ілюстративне фото: міномет (facebook.com ato.news)
Ілюстративне фото: міномет (facebook.com ato.news)

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби, 18 червня 2018, бойовики двічі відкривали вогонь у бік позицій  українських військових. Про це  повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Сьогодні від нуля годин противником двічі відкривався вогонь з мінометів та гранатометів. Обстріли здійснено по наших позиціях в районах населених пунктів Новотошківське, що в Луганській області, та Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку", - повідомив Бонбарчук.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, в районі проведення операції ООС на Донбасі протягом минулої доби, 17 червня, українські військовослужбовці відбили вогневі атаки бойовиків на Маріупольському напрямку. Унаслідок протистояння було поранено 5 бойовиків. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також підрозділи ООС придушили вогневі точки противника на Донецькому напрямку.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: минометы, гранатомет, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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