Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.34
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.59
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.34
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.59
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Боевики дважды обстреляли украинских военных из минометов и гранатометов, - ООС

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 14:29
Иллюстративное фото: миномет (facebook.com ato.news)
Иллюстративное фото: миномет (facebook.com ato.news)

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 18 июня 2018, боевики дважды открывали огонь в сторону позиций украинских военных. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Сегодня с нуля часов противником дважды открывался огонь из минометов и гранатометов. Обстрелы осуществлены по нашим позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, что в Луганской области, и Верхньоторецкое, что на Донецком направлении", - сообщил Бонбарчук.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Напомним, в районе проведения операции ООС на Донбассе в течение прошлых суток, 17 июня, украинские военнослужащие отбили огневые атаки боевиков на Мариупольском направлении. В результате противостояния были ранены 5 боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также подразделения ООС подавили огневые точки противника на Донецком направлении.

Разведка сообщила о потерях боевиков на Донбассе Боевики обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, ранен украинский военный
Темы: Новости ООС    Теги публикации: минометы, гранатомет, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь