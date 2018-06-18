Боевики дважды обстреляли украинских военных из минометов и гранатометов, - ООС

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 18 июня 2018, боевики дважды открывали огонь в сторону позиций украинских военных. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Сегодня с нуля часов противником дважды открывался огонь из минометов и гранатометов. Обстрелы осуществлены по нашим позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, что в Луганской области, и Верхньоторецкое, что на Донецком направлении", - сообщил Бонбарчук.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Напомним, в районе проведения операции ООС на Донбассе в течение прошлых суток, 17 июня, украинские военнослужащие отбили огневые атаки боевиков на Мариупольском направлении. В результате противостояния были ранены 5 боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также подразделения ООС подавили огневые точки противника на Донецком направлении.