Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

От начала суток, 9 марта, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксировано 2 нарушения соглашения о прекращении огня со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики осуществили два вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил. При этом враг использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, российские оккупационные войска из минометов 120-го калибра обстреляли украинских военных в районе населенного пункта Лебединское. Также из минометов 120-го и 82-го калибра были обстреляны подразделения Объединенных сил вблизи Крымского.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские военные отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе нарушили соглашение о режиме тишины обстреляв из минометов позиции украинских военных в районе города Попасная.

Отметим, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, что было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.