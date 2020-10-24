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ОБСЄ не фіксує порушень перемир'я в Луганській області з 15 жовтня

Донбас, Субота 24 жовтня 2020 00:57
ОБСЄ не фіксує порушень перемир'я в Луганській області з 15 жовтня
Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за минулу добу не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Раніше Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в області 15 жовтня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У той же час, в Донецькій області Місія зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), з яких дві третини відбулися у межах 5 км від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька).

Протягом попереднього звітного періоду зафіксовано 49 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 30 вибухів) також поблизу ДФС.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 червня СММ ОБСЄ зафіксувала в загальній складності 1 832 порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі 22 жовтня зафіксовано п'ять порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.

РБК-Україна писало, що в результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних українському уряду територіях загинули щонайменше 14 тисяч осіб.

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