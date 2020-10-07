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Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі за добу, 6 жовтня, незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Противник відкривав неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу Зайцево, а також зі стрілецької зброї - поблизу Водяного.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - повідомили в штабі.

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З початку поточної доби, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню на Донбасі не було зафіксовано.

"У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами збройних сил. Наші воїни дотримуються умов режиму припинення вогню", - додали в ООС.

Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що на Донбасі армійські підрозділи бойовиків приведені в повну бойову готовність у зв'язку з проведенням навчань.

Також РБК-Україна писало, що американський генерал Бен Ходжес не виключив, що конфлікт на Донбасі може стати замороженим.

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