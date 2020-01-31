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Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням ліній відведення

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 11:24
Бойовики на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням ліній відведення
Ілюстративне фото (mil.ru)

Окупанти грубо порушують мінські домовленості

Російсько-окупаційні сили продовжують розміщувати військову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення, а також за межами виділених місць зберігання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 24 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксували на окупованій території Луганської області 7 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, а також понад 100 одиниць озброєння за межами виділених місць зберігання.

"На полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 4, а поблизу населеного пункту Міусинськ 3 реактивні системи залпового вогню (невстановленого типу), які були розміщені з порушенням ліній відведення. На полігонах біля населених пунктів Бугаївка і Мирне, та поблизу населеного пункту Міусинськ зафіксовано 41 танк, 27 одиниць самохідної артилерії, 39 одиниць буксируваної артилерії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Бугаївки зафіксували 14 одиниць самохідної артилерії та 18 одиниць буксируваної артилерії або мінометів. Типи озброєння спостерігачам встановити не вдалося.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 30 січня незаконні збройні формування РФ, не зважаючи на мінські домовленості, 6 разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил на Донбасі. Окупанти застосовували заборонені міномети та артилерію. В результаті обстрілів постраждав один український військовий.

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