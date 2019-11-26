Бойовики на Донбасі посилюють позиції поблизу розведення сил, - ГУР

Командування бойовиків на Донбасі підсилюють власні бойові позиції поблизу районів відведення сил і засобів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в ГУР, бойовики облаштовуються додаткові вогневі позиції мінометів і артилерії. Також в розвідці повідомили, що на передову завозяться нові партії боєприпасів, які зберігаються з порушенням заходів безпеки.

"Так, 23 листопада внаслідок порушення російськими найманцями пожежної безпеки стався вибух боєприпасів у 3 окремої мотострілецької бригади 1 АК (Донецьк) ВС РФ. Командування противника намагається приховати причини і наслідки цієї події. У той же час російські пропагандисти скористалися зазначеним нагодою для зйомок фейкових відео матеріалів про нібито обстріл з боку Об'єднаних сил для звинувачення наших воїнів в порушенні режиму припинення вогню", - повідомили в українській розвідці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС поблизу розведення сил і засобів в районі Петровського. Як повідомили в штабі ООС, такі дії спрямовані на те, щоб українські військові почнуть вести вогонь у відповідь і потраплять по ділянці розведення №3 "Петровське".

Також повідомлялося, що 25 листопада бойовики вісім разів обстріляли позиції ОСС на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримала громадянська жінка.