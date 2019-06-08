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На Донбасі поранено українського військового

Новини » Суспільство    08.06.2019 - 19:18
На Донбасі поранено українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 6 разів порушили режим тиші

У зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі найманці Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що в районі села Водяне бойовики вели обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння танку. Поблизу Лебединського бойовики вели обстріл використовуючи артилерію калібру 122 мм. В районі Широкиного та Красногорівки російські найманці застосували крупнокаліберні кулемети. 

Також поблизу села Травневе бойовики вели обстріл використовуючи міномети 120 та 82 мм, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 7 червня, на Донбасі загинуло двоє військових, 12 поранено. Ворог обстрілював українські позиції із застосуванням забороненої Мінськими угодами артилерії та мінометів калібру 120 мм, а також - із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

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