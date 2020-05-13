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Бойовики на Донбасі посилили обстріли, поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     13.05.2020 - 13:46
Бойовики на Донбасі посилили обстріли, поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Пораненого військовослужбовця доставлено до військового госпіталю та надано медичну допомогу

Від початку поточної доби, 13 травня, окупанти п'ять разів порушували режим "тиші" на Донбасі, у результаті чого один український захисник отримав осколкове поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вночі, з 1:50, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по оборонцям Гнутового. Крім того, окупанти двічі застосували від окупованого ними смт Сентянівка міномет по позиціях оборонців Кримського, випустивши загалом 20 мін 120-го калібру. Також вони вели тут вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Разом з тим, збройні формування РФ після 7:55 вели вогонь по захисниках Оріхового з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. Крім того, після 10:05 з автоматичних станкових гранатометів були зафіксовані обстріли по оборонцях Старогнатівки.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до військового мобільного госпіталю та надано належну медичну допомогу.

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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