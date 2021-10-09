Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС: втрат серед військових немає

З початку доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС .

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що в районі населеного пункту Майорське окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі Красногорівки противник вів прицільний обстріл позицій ООС з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки проросійські бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили в ООС.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь з дозволених мінськими угодами озброєнь, змушуючи бойовиків припинити вогневу активність.