Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС: втрат серед військових немає
З початку доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
У штабі ООС зазначили, що в районі населеного пункту Майорське окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У районі Красногорівки противник вів прицільний обстріл позицій ООС з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.
Біля Новозванівки проросійські бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили в ООС.
У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь з дозволених мінськими угодами озброєнь, змушуючи бойовиків припинити вогневу активність.