На Донбасі за добу зафіксовано 4 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

Упродовж минулої доби, 28 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ворог активізував бойові дії із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків, ствольну артилерію та міномети, які заборонені Мінськими домовленостями. Вдвічі збільшено противником застосування мін та снарядів, їх упродовж минулої доби по наших позиціях було випущено понад 150. Російські окупаційні війська 28 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 9 з яких – із важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу на Луганському, Горлівському та Маріупольському напрямках. На Луганському напрямку противник проявляв активність у нічний час і вів вогонь з позиції у населеному пункті Голубівське по захисниках Новотошківського з танку, мінометів та автоматичних гранатометів. Також відмічається активність бойовиків у районі Світлодарської дуги. Там із гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші позиції біля Світлодарська та Новозванівки. Найбільш щільний вогонь ворог вів по наших позиціях на підступах до Світлодарська. Підрозділи Об'єднаних сил для примушення до припинення вогню відкривали вогонь з чергових вогневих засобів. Внаслідок вогневого зіткнення один наш захисник загинув і ще одного поранено. На цьому ж напрямку в ході ворожого обстрілу з гранатометів та великокаліберних кулеметів отримав поранення захисник Новолуганського. Найбільшого загострення протягом минулої доби набула обстановка в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку. Після не тривалого затишшя ворог цинічно й підступно о 08.30 відкрив вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житловим будинкам цього населеного пункту. Командир роти Королівської бригади Олег Лотоцький, підрозділ якого боронить цей населений пункт, швидко оцінив ситуацію та організував бій. За мить чергові вогневі засоби вже відкрили вогонь по противнику. Як виявилося, під прикриттям вогню, впритул до містечка наблизилась група бойовиків. Резервну групу, яка за хвилину вже вела бій на околиці Південного, очолив командир взводу Валерій Шишак. Бій тривав майже пів години. В ході бою командир взводу Валерій Казімірович Шишак побачив, що важко поранено бійця резервної групи. Без сумнівів командир кинувся разом з командиром роти рятувати свого підлеглого. Саме цього й очікував снайпер-терорист. Підступним пострілом снайпера Валерій Казімірович Шишак був смертельно поранений. У підрозділі він був найстаршим. Невдовзі йому виповнилося б 58 років. Не дочекавшись свого командира, згодом від отриманих важких поранень помер й боєць резервної групи Андрій Волос, йому було лише 25. У зв’язку з ситуацією яка склалася в цьому районі, Командування Об'єднаних сил вжило дієвих заходів вогневого впливу на окупантів. Станом на 14.40 ситуація навколо Південного стабілізувалася. Неспокійно також було в районі населеного пункту Новгородське, де противник відкривав вогонь з застосуванням автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку під прицільному обстрілом ворога у вечірній час опинилися захисники Авдіївки. Де по завершенню робіт на Донецькій фільтрувальний станції противник відкрив вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Для забезпечення припинення вогню, вогонь у відповідь відкривали підрозділи бойової охорони. В ході бою загинув молодший сержант Гусейнов Владислав, який разом зі своїми побратимами утримував позицію бойової охорони попереду наших підрозділів. Ціною власного життя вогнева точка противника була подавлена. Також двічі під вогнем противника перебували захисники Верхньоторецького, де ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. Тричі окупанти відкривали вогонь по захисниках Мар’їнки та Красногорівки, а по наших підрозділах, що обороняють Новотроїцьке вівся вогонь з 120-мм міномету. Залишалася напруженою ситуація на Маріупольському напрямку. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані. Так, ворог застосував по захисниках Павлополя ствольну артилерію калібром 122 мм, міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Вогневого впливу також зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяного, Лебединського, Гнутового, Новотроїцького та Широкиного. Втарт серед особового складу Об’єднаних сил на цьому напрямку немає. Всього за минулу добу Об'єднані сили втратили чотири військовослужбовці загиблими та двох пораненими. Об'єднані сили давали адекватну відповідь на всіх напрямках. Підвищено заходи з розвідки та безпеки. Невдовзі всі винні у вбивствах та каліцтвах наших воїнів будуть покарані. Для ведення розвідки наших позицій противник не зменшує активність використання БПЛА. Відмічено 4 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України. Два БПЛА вдалося ідентифікувати як «Орлан-10» і один типу «Гранат» російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 8 поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Вчора на виконання розпорядження Командувача Об’єднаних сил «Про запобігання переміщенню зброї, боєприпасів, вибухових, наркотичних та психотропних речовин, радіоактивних матеріалів й отруйних хімічних речовин, товарів (вантажів) до району або з району проведення ООС з порушенням вимог чинного законодавства» співробітники Державної фіскальної служби України спільно із прикордонним нарядом ДПС України зі складу Об’єднаних сил на КПВВ «Новотроїцьке» здійснили огляд автомобіля, який рухався у бік тимчасово окупованої території України. Під час перевірки транспортного засобу в облаштованій схованці виявлено прилад, за допомогою якого можна здійснювати майнінг кріптовалюти вартістю 150,4 тис. грн. За даним фактом складено протокол за ст. 204-3 КУпАП та здійснено вилучення дороговартісного приладу. Крім того вчора на КПВВ «Майорське» за маршрутом Бахмут – Горлівка прибув автомобіль під керуванням громадянина України. Під час огляду транспортного засобу прикордонниками та представниками ДФС зі складу Об'єднаних сил, в салоні та багажному відділенні автомобіля було виявлено одяг в асортименті на загальну суму 11920 гривень. Також вчора за ознаками контрабанди прикордонники та представники ДФС на КПВВ «Мар’їнка» вилучили турбокомпресор на загальну суму 41458 гривень. Через це ж КПВВ опівдні інший громадянин України намагався незаконно провести реєстратор ЕКГ на суму 50000 гривень. За даними фактоми складено протоколи за ст. 204-3 КУпАП В цілому контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 12 тисяч осіб та майже 2 тисячі транспортних засобів. 12 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил під час огляду особистих речей громадян та їх транспортних засобів, виявлено незаконних товарів майже на 260 тисяч гривень. Також вчора у рамках допомоги цивільному населенню Донбасу військовослужбовці Об'єднаних сил доставили гуманітарну допомогу – медикаменти, одяг, взуття у селища Золоте, Чермалик та Орловське. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.