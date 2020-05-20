Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових

Українські військові у зоні ведення бойових дій тримають ситуацію під повним контролем
Від початку доби окупаційні війська на Донбасі шість разів відкривали вогонь по українських позиціях. Однак бойовиків вдалося вгамувати вогнем з гранатометів та кулеметів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Як повідомляється, бойовики після 8:00 відкрили вогонь по українських позиціях неподалік населеного пункту Шуми. Так, там розірвалися 11 мін калібру 88 мм. Крім того, о 9:00 розпочався обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил неподалік Оріхового, який тривав 40 хвилин.
Також російсько-окупаційні війська у нічний час здійснили два вогневі провокації із використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Богданівки. Поблизу Красногорівки з о пів на 6-ту ранку вони застосували міномет 120-го калібру, випустивши 20 мін. Разом з тим, бойовики стріляли по українських військових біля Павлополя з автоматичного гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.
Як зазначається, українські військові у зоні ведення бойових дій тримають ситуацію під повним контролем. Втрат серед них немає.
Нагадаємо, на Донбасі 19 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Автор: Андрій Козловський