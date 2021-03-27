Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ООС

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

Також поблизу селища Зайцеве окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в повідомленні.