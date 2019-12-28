Бойовики на Донбасі шість разів порушили перемир'я

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню шість разів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Зокрема, два обстріли позицій ЗСУ зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Вокток". Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Широкіно. Авдіївки. Тут бойовики застосували великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем.

Чотири обстріли противник зробив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в районі Кримського, Оріхово, Новолуганського. Тут бойовики застосували озброєння БМП, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня, 28 грудня, на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військ. Українська сторона зафіксувала два прицільних обстрілу. Зокрема, з півночі противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях в Широкино. Обстріл вівся з окупованої Саханки.