Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли українські позиції

Протягом минулої доби, 1 березня, на Донбасі збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню. Від ранку 2 березня пострілів не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, поблизу Красногорівки загарбники обстрілювали наші позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім військовий – бойове травмування.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування РФ двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано

Нагадаємо, Спеціальна місія ОБСЄ за минулі вихідні зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та шість – в Луганській. Більшість порушень сталася північніше Широкиного.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі вже два місяці блокується відновлення низки важливих об’єктів. Проросійські бойовики відмовляються надавати гарантії безпеки українській стороні.