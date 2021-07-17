Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС: поранено двох військових

Бойовики на Донбасі з початку 17 липня сім разів відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.
"З початку сьогоднішнього дня, 17 липня, з боку збройних формувань РФ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.
У районі населеного пункту Чермалик бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції ООС в районі Водяного зазнали обстрілу з мінометів 120-го і 82-го калібру.
Біля Широкиного та Павлополя противник застосовував міномети, а напрямку населеного пункту Старогнатівка - артилерію 122-го калібру.
У районі селища Піски ворог обстріляв позиції українських військових з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
В результаті обстрілів бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Стан одного з них медики оцінили як середньої тяжкості, іншого - задовільний. Вони направлені до лікувального закладу.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі не приховують, що обстрілюють позиції українських військових снайперами. Це підтвердили в ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики стягують важке озброєння. На окупованій території спостерігачі ОБСЄ помітили 3 танки, а на лінії відведення озброєння - установку "Град".