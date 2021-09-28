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Бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу"

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Донбас, Вівторок 28 вересня 2021 17:28
Бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу" Фото: бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Кримського. Бойовики вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Двічі під обстріл потрапили українські позиції неподалік Кам'янка. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське і Широкине.

"В результаті бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їх здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали адекватний вогонь у відповідь на ворожі провокації, чим змусили бойовиків припинити обстріли.

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Бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу"
Бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу"
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