Бойовики на Донбасі намагаються зірвати процес розведення, - Загороднюк

Бойовики на Донбасі намагаються зірвати процес розведення сил і засобів в районі Петровського. Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Однак, за його словами, розведення сил і засобів в районі Петровського йде за планом.

"З нашої сторони все розвивається керовано. Звичайно, терористи намагаються зірвати процес. Але ми все робимо за нашим планом. У нас є сім днів тиші... Розведення йде по контрольованому сценарієм", - заявив міністр.

Нагадаємо, що в суботу, 9 листопада, на Донбасі почався процес розведення сил в районі Петровського. Після підтвердження готовності, сторони почали дзеркальний відведення сил з попередніх позицій. Українські військові повинні були відступити на 1 кілометр і зайняти нові позиції.

Процес розведення контролюють спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Сьогодні стало відомо, що українські військовослужбовці відійшли на нові позиції в районі розведення сил поблизу Петровського. В неділю 11 українських військових і 14 одиниць озброєння змінили свої позиції на ділянці розведення сил №3 в районі Петровського і Богданівки.

Як відомо, початок практичного етапу розведення сил в Петровському було заплановано на ранок 8 листопада, проте бойовики не підтвердили готовність до розведення. Російські найманці стверджували, що напередодні українські військові нібито обстріляли населений пункт на окупованій території.