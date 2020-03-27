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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим "тиші"

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Втрат серед українських військових немає

У п'ятницю, 27 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу Талаківки ворог випустив 6 мін з 82-мм міномети, а також використовував станковий протитанковий гранатомет. По захисника Павлополя противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм з використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів. Неподалік Водяного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу населеного пункту Піски був зафіксований обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Сьогодні, 27 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 25 березня на Донбасі режим "тиші" збройними формуваннями Російської Федерації було порушено дев'ять разів. Втрат серед українських військових не було.

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