Бойовики на Донбасі проводять навчання із застосуванням артилерії, - розвідка
Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі. Ворог проводить бойові тренування зі стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання РОВ на ТОТ ДЛО", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у розвідці, в з’єднаннях і частинах 1, 2 АК бойовики проводять:
- збори зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами;
- комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.
Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відео спостереження та провокування вогню у відповідь.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, внаслідок чого загинув боєць ЗСУ.