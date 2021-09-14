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Боевики на Донбассе проводят учения с применением артиллерии, - разведка

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Донбасс, Вторник 14 сентября 2021 13:37
Боевики на Донбассе проводят учения с применением артиллерии, - разведка Фото: боевики на Донбассе проводят учения с применением артиллерии (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. Враг проводит боевые тренировки со стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативного группировки РОВ на ТОТ ДЛО", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, в соединениях и частях 1, 2 АК боевики проводят:

  • сборы со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями;
  • комплексные тактические занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видео наблюдения и провоцирования ответного огня.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб боец ВСУ.

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