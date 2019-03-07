Бойовики на Донбасі не пропустили гумдопомогу від Червоного Хреста

Три з чотирьох вантажівок Червоного Хреста повернулися на підконтрольну територію

Боевики на оккупированном Донбассе не пропустили гуманитарную помощь от Красного Креста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера через пункт пропуска "Новотроицкое" проехали четыре грузовика от Красного Креста с гуманитарной помощью весом 83 тонны.

"Боевики вооруженных формирований РФ без объяснения причин на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале сообщалось, что Чехия отправит на Донбасс грузовики с гуманитарной помощью.

Отметим, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что число пересечений административной границы с аннексированным Крымом в Херсонской области в феврале снизилось на 13,94%. Как отмечается, в феврале 2019 года административную границу в обоих направлениях пересекли 121 030 человек и 20 206 транспортных средств. РБК-Украина также писало, что в феврале в Крыму суды вынесли семь новых приговоров за отказ служить в армии России.