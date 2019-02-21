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Чехія відправить гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу

Новини » Політика    21.02.2019 - 19:17
Чехія відправить гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу
Ілюстративне фото (humanitarnyj-konvoj1)

Вантажівки з 46 тоннами гуманітарної допомоги вирушать з Чехії на схід України 25 лютого

Чехія відправить на Донбас вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Radio Praha.

Вантажівки з 46 тоннами гуманітарної допомоги вирушать з Чехії на схід України 25 лютого. Конвой буде слідувати в місто Слов'янськ Донецької області. У ньому будуть гігієнічні засоби, теплий одяг і покрівельні матеріали для людей, що живуть на лінії фронту.

Нагадаємо, 16 лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на окуповані території Донбасу чергову партію гуманітарної допомоги. Як наголошується, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" пройшло вісім вантажівок з будівельними матеріалами загальною вагою 160 тонн від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.

РБК-Україна писало, що 13 лютого через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію пройшли 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Всього оформлено вантаж масою 232 тонни.

Раніше помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що в результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 млн особам потрібна гуманітарна допомога.

 

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Новини України ДонецькЧехияГуманітарна допомога
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