Бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію населення, - ГУР

За повідомленням Головного управління розвідки (ГУР) бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію місцевого населення, застосовуючи методи тиску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що бойовики збирають дані про мешканців, які не здали українські паспорти, щоб створити електронну базу даних.

"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях почали черговий етап кампанії паспортизації населення. Для створення електронної бази даних уточнюється облік місцевих жителів, які не здали паспорти громадян України в обмін на реєстраційні документи квазіутворень", - йдеться в повідомленні.

В ГУР також зазначили, що пенсіонерам вже надсилають погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року в разі відсутності документа про вилучення українського паспорта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі проводять паспортизацію силових структур. До кінця року всі "силовики" бойовиків повинні отримати громадянство РФ.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО військову службу зможуть проходити тільки особи, які оформили паспорти Росії. РФ таким чином вживає заходів для прискорення "паспортизації" населення окупованого Донбасу. Крім цього, бойовики посилюють відповідальність за ухилення від військової служби.