Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

На Донбасі у середу, 29 травня, проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню й застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу села Водяне бойовики здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу населеного пункту Піски бойовики здійснили 4 обстріли використовуючи міномети калібру 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу міста Мар’їнка бойовики обстріляли позиції ООС використовуючи станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а в районі Новотроїцького проросійські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Також в районі села Гнутове бойовики вели обстріл використовуючи протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Обстріли велися з артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.