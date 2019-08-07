Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я

На Донеччині з початку доби 7 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського за напрямом Вужачку - зі стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання" Північ "позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік Луганського за напрямом Нижнє Лозове - з автоматичних гранатометів; поблизу Південного за напрямом шахти їм.Гагаріна - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Новозвановка за напрямом Калиново-Борщеватое - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 6 серпня, збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого чеотри українських військових загинуло та ще один отримав поранення.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 серпня.