Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння, втрат немає

У вівторок, 19 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. При цьому бойовики застосували заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Окупанти на Донбасі застосували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" у Богданівки, Красногорівки і Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем.

За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120 мм і 82 мм, в загальному випустивши 14 хв.

Недалеко від населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 хв 120 калібру і 26 хв 82 калібру, а також використовували крупнокаліберні кулемети.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські війська придушували вогонь противника, ліквідувавши одного бойовика.

Крім того, правоохоронці розслідують факт участі снайперів РФ в обстрілі позицій ОС в Луганській області у лютому поточного року. Тоді в результаті обстрілу позицій ООС поблизу Новотошківського один український військовий був убитий, ще один - поранений.