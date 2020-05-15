Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння, поранені двоє військових

З початку поточної доби, 15 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що супротивник для обстрілу підрозділів Об'єднаних сил, застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходи з придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхове ворог двічі відкривав вогонь, застосувавши 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецька зброя.

"Внаслідок обстрілу ворожих двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл українських позицій здійснювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, в Донецькій області в результаті підриву на протипіхотної міни поблизу Докучаєвська отримала поранення місцева мешканка.