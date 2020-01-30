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На Донбасі поранили одного українського воїна

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 12:59
На Донбасі поранили одного українського воїна
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики застосували заборонене мінськими угодами озброєння

З початку поточної доби, 30 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. При цьому найманці застосовували заборонене озброєння.

Так, з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів було обстріляно позиції української підрозділів в районі населених пунктів Новотошківське та Березове.

"За наявною на 12:30 інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів одного нашого захисника поранено", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 29 січня в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Російські найманці застосовували міномети 82-го та 120-го калібрів. В результаті ворожої активності жоден український військовий не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що 28 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Військові отримали бойові травми.

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