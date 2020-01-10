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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 11:31
Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового
Фото: Микола Довженко (facebook.com/28brigade)

Загинув боєць 28 ОМБр Микола Довженко

В ніч на 10 січня на Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець Микола Довженко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 28 окремої механізованої бригади ЗСУ.

У бригаді підтвердили, що в ніч на 10 січня від кулі противника загинув їх військовослужбовець.

"Близько 23:00 противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення. Через кілька годин хлопець помер у лікарні. Миколі було 23 роки", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Крім того, за даними штабу, за минулу добу противник 6 разів порушив режим припинення вогню. Заборонене мінськими угодами озброєння при обстрілах не застосовувалось. Зокрема, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї були обстріляні зміцнення в районі Павлополя, Водяного, Невесельского, Пісків, Красногорівки і Хутора Вільний.

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