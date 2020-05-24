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Бойовики на Донбасі застосували міномети та артилерію

Новини » Надзвичайні події     24.05.2020 - 17:45
Бойовики на Донбасі застосували міномети та артилерію
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військовослужбовці ООС відкривали вогонь у відповідь

З початку 24 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

За даними штабу, окупаційні сили сьогодні обстрілювали позиції українських військ з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли було зафіксовано поблизу населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Оріхове, Красногорівка та Кам'янка.

"У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Втрати противника уточнюються", - заявили в командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні сили обстріляли село Кам'янка, пошкодивши при цьому два житлові будинки.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі було поранено українського військового, а поблизу Верхньоторецького працював ворожий снайпер.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасминометыбойовикиООС
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