Бойовики на Донбасі застосували артилерію, поранено військового

Протягом доби російські найманці на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранення отримав український військовий.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Найбільше обстрілів відбулося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вночі поблизу Новгородського бойовики випустили по позиціям ЗСУ два десятки 122 мм артилерійських снарядів.

Атаки відновилися вранці, зона обстрілу розширилася на опорні пункти сил ООС неподалік Зайцевого і Південного. Бойовики обстрілювали українських військових зі 120 мм мінометів, а на підступах до Хутору Вільний окупанти застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Обстріли велися також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зокрема, неподалік Верхньоторецького. Там російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Атаки зупинилися після вогневої відповіді сил ООС, втрати противника уточнюються.

"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу. Стан здоров’я українського захисника задовільний", - повідомили у прес-центрі.

Загалом, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. На ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігався режим "Тиша".

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, скільки бойовиків загинуло на Донбасі за минулий тиждень.

Також РБК-Україна писало про втрати російських найманців з початку літа.