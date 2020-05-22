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Бойовики на Донбасі підвищили збройну активність, є поранений

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 13:48
Бойовики на Донбасі підвищили збройну активність, є поранений
Фото: український військовий (РБК-Україна)

Внаслідок обстрілу з літального апарату один український військовий отримав осколкове поранення

Від початку доби бойовики на Донбасі підвищили збройну активність та обстріляли українські позиції 8 разів. Усі обстріли вони вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 5:20 ранку окупанти вели вогонь від Петрівського по захисниках Богданівки, застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, бойовики після 10:13 випустили по захисниках Верхньоторецького 7 мін 120-го калібру.

Також оборонці зафіксували розриви ворожих мін калібру 82 мм в районі Богданівки. Разом з тим, після 8:15 в районі Богданівки, та після 10:15 поблизу Старогнатівки окупаційні війська застосовували безпілотники для скидання пострілів з ВОГ-17.

Окупанти з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння тричі вели вогонь по захисниках Богданівки. Так, бойовики обстрілювали два рази поблизу Верхньоторецького та Старогнатівки та один раз в районі Водяного.

Як зазначається, внаслідок обстрілу з літального апарату ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу.

Нагадаємо, на Донбасі обстановка 21 травня протягом доби була неспокійною, збройні формування Російської Федерації 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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