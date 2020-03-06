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Бойовики на Донбасі пошкодили трансформатор та звинуватили сили ООС

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 22:24
Бойовики на Донбасі пошкодили трансформатор та звинуватили сили ООС
Фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)

Бойовики пошкодили електроживлення окупованого Жовтого

Російські незаконні збройні формування ввечері 6 березня пошкодили трансформаторну підстанцію поблизу окупованого Жовтого та звинуватили в цьому українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, інцидент стався, коли окупанти відпрацьовували планові заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень поблизу окупованого Жовтого. Внаслідок порушень заходів безпеки стався вибух, який пошкодив трансформаторну підстанцію.

"Непрофесіоналізм ворожих саперів призвів до загоряння трансформаторної підстанції, яка подавала електроживлення в населений пункт Жовте", - розповіли в ООС.

Зазначається, що для приховання власної некомпетентності проросійські бойовики звинуватили підрозділи Об'єднаних сил в обстрілах.

"Підрозділи Об’єднаних сил ніколи не відкривають вогонь, якщо в зоні ураження потенційно може опинитись мирне населення чи знаходяться соціальні об’єкти", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше окупанти з метою звинувачення підрозділів Об’єднаних сил у зриві мінських домовленостей поширили неправдиву інформацію про повернення українських військових на старі позиції на ділянці розведення поблизу Петрівського.

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій. Це необхідно для переконання комісії з РФ у необхідності виділення додаткових коштів.

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