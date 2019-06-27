Бойовики на Донбасі відпустять кількох українців

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей звільнять кількох українських полонених. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомляється, ватажки "ДНР" і "ЛНР" дали згоду на звільнення чотирьох утримуваних українців.

"Сподіваємося, що звільнення чотирьох осіб дозволить стимулювати Україну і перейти до обміну всіх встановлених на всіх встановлених. Це доцільно", - заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що всім учасникам процесу з обміну ув'язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням. У Кремлі пропонували Києву закриті переговори щодо обміну ув'язненими.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що першим кроком для початку діалогу з Росією стане повернення всіх українських полонених.

РБК-Україна писало, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявляв, що в ході переговорів про мир між Україною і Росією, українська сторона продовжить визнавати Росію країною-агресором. За його словами, сенс в можливих переговорах з РФ, яка відмовляється бути стороною конфлікту і вимагає переговорів України з ватажками "ЛДНР", в адміністрації президента бачать у поверненні полонених.