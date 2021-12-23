Бойовики на Донбасі обмежували пересування спостерігачів 4 рази за добу, - ОБСЄ

На блокпості в районі н.п. Хрещатицьке в Донецькій області явно озброєний член збройних формувань не пропустив патруль в напрямку Н. П. Куликове, пославшись на "накази від командирів". При цьому, під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що його перетинали цивільні особи і транспортні засоби.

Також у пункті пропуску на кордоні Вознесенівки член збройних формувань наказав патрулю покинути цей район, пославшись на"накази від своїх командирів".

На залізничній станції "Червона Могила" біля Вознесенівки член збройних формувань також наказав патрулю покинути цей район з тієї ж причини. Він також заявив представникам ОБСЄ, що"спостерігачі можуть перебувати на лінії розмежування, але не в прикордонних районах".

На блокпості бойовиків в районі Горлівки спостерігачів ОБСЄ пропустили, але із затримкою.

"Явно озброєний член збройних формувань пропустив патруль Місії в напрямку КПВВ у н. п. Майорск лише після приблизно 20-хвилинної затримки, пославшись на необхідність проінформувати керівництво про перетин патруля СММ", - уточнили в ОБСЄ.