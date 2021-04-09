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Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ООС

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 9 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, обстріл бойовиків були зафіксовані недалеко від населеного пункту Луганське. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, за всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 15 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу загинув військовий.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація на Донбасі, попри ескалацію конфлікту, залишається контрольованою.

Додамо, що бойовики відновили роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.

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