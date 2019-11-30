Бойовики на Донбасі один раз порушили перемир'я

На Донбасі протягом поточної доби, 30 листопада, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Обстріл позицій українських захисників бойовики здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не було.

У повідомленні наголошується, що "російські окупаційні війська ще раз підтвердили своє антигуманне байдуже ставлення до цивільного населення Донбасу".

Так, 25 листопада 2019 сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач і знеструмлені близько 260 приватних будинків в місті Мар'їнка Донецької області.

Український ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії в 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневої, залишаються знеструмленими, оскільки виведені з ладу лінії електропередач знаходяться в секторах ведення вогню збройних формувань РФ.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі недалеко від Водяного, Широкино, Старогнатівки, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

Також РБК-Україна писало, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуть з 8:00 до 17:00.