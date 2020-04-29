Бойовики на Донбасі обстріляли житлові будинки в Золотому-4

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4, чим наразили на небезпеку мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, вчора бойовики з житлових кварталів окупованого Золотого-5 обстріляли околиці Золотого-4. Під ворожий вогонь потрапили 3 житлові будинки. Мешканці не постраждали.

"Своїми зухвалими діями окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей та вкотре підтвердили цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних мешканців", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 29 квітня на Донбасі було зафіксовано 8 випадків порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. При цьому окупаційні сили застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено українського військового.

Також РБК-Україна писало, що 28 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув боєць 93 окремої моторизованої бригади Олексій Лісін. Боєць вступив до бригади минулого року. У загиблого військового залишилася дванадцятирічна донька.