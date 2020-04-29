На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші", поранений один військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі працював снайпер

Сьогодні, 29 квітня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Рішучими діями і ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Верхньоторецького, неподалік Гнутово, а також Павлополя і Мар'їнки.

Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників у районі Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці використовували дев'ять хв 82-го калібру під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новотошківського і Оріхове, а також неподалік Новозванівки.

"Внаслідок обстрілу ворожих один український захисник отримав бойове поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 квітня бойовики 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, обстріли здійснювалися з заборонених артилерійських систем різного калібру 152 мм та 122 мм, мінометів 120 мм і 82 мм.

Крім того, в результаті обстрілу в Луганській області загинув один український військовий. Він отримав смертельне осколкове поранення.