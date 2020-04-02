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На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     02.04.2020 - 18:14
На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У четвер, 2 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири - з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Під час обстрілу окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Прицільним вогнем Об'єднані сили вчасно припинили ворожі провокації.

Всі обстріл противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме поблизу селища Піски, у Павлополя, неподалік Авдіївки, поблизу Богданівки, Старогнатівки.

"Сьогодні, 02 квітня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться повідомленні про.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 квітня, на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення. Всього бойовики 15 разів обстрілювали позиції ООС. Зокрема, по позиціях українських військових поблизу Новотошківського бойовики випустили 170 хв.

Крім того, Міністерство закордонних справ України заявило, що російські окупаційні сили використовують глобальну загрозу поширення коронавіруса для ескалації ситуації на Донбасі.

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