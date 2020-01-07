Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС з гранатометів

Бойовики на Донбасі у вівторок, 7 січня, один раз порушили режим припинення вогню та обстріляли сили ООС з гранатометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил.

Вказано, що бойовики обстріляли захисників населеного пункту Василівка.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї противник відкривав вогонь по захисникам Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", - сказано у повідомленні.

У прес-центрі підкреслили, що 7 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Дотримується режим тиші.

"Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 3900 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу", - сказано у повідомленні ООС.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок, 6 січня, бойовики три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один український військовослужбовець.

Нагадаємо, ОБСЄ звинувачує Україну в порушенні відводу озброєнь, штаб ООС заперечує порушення.