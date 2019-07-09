Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із артилерійських систем

На Донбасі протягом минулої доби, 8 липня, бойовики провели 17 обстрілів, у тому числі із застосуванням заборонених Мінськом артилерійських систем. Втрат серед українських військових немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики загалом 7 разів застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське, Мар'їнка, Красногорівка, Чермалик, Богданівка; Новолуганське, Південне, Майорське.

"У результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено", - додали в ООС.

Від початку поточної доби, 9 липня, бойовики один раз обстріляли українські позиції у районі н.п. Широкине.

Нагадаємо, у зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер.