Бойовики на Донбасі обстріляли Широкине та Новолуганське

Протягом минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще один ворожий обстріл зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Широкиного, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що за інформацією української розвідки, на окуповану територію Донбасу з Росії прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи та підрозділи спецпризначення.