Бойовики на Донбасі обстріляли село з мирними жителями

Протягом минулої доби на Донбасі у понеділок, 6 транвя, бойовики 12 разів порушили режим тиші, при цьому обстрілявши у Попаснянському районі село Троїцьке, в якому проживає цивільне населення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації тричі застосували заборонені Мінськими угодами 120 мм мінометів.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - уточнили в прес-центрі.

При цьому двічі влися обстріли саме по Троїцькому. Жертв серед мирного населення вдалось уникнути.

Також противник обстріляв позиції Об'єднаних сил біля таких населених пунктів: Талаківка, Павлопіль, Лебединське, Мар'їнка, Гранітне, Новозванівка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 6 травня п'ятьох окупантів було знищено", - зазначили в ООС.

Також від початку доби вівторка, 7 травня, ворог чотири рази обстріляв позиції ООС біля Авдіївки, Гнутового та Богданівки.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - додали в ООС.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко призначив нового командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Новим командувачем став Олександр Сирський. До цього Порошенко звільнив з цієї посади Сергія Наєва.

На Донбасі серез ЗСУ травня без втрат, проте 7 травня один військовий отримав поранення