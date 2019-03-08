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Бойовики на Донбасі обстріляли Щастя, - СЦКК


Обстріл стався у середу, 6 березня

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировала факты обстрела жилого района населенного пункта Счастье (Луганская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, наблюдатели украинской стороны СЦКК в четверг, 7 марта, осуществили фотофиксацию по факту обстрела российскими оккупационными силами жилого района города Счастье.

"На месте обстрела группой обнаружены повреждения фасадной стены жилого дома. Разрушение инженерных коммуникаций дома не обнаружено", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что обстрел города произошел 6 марта около 8:30, когда на улице находилось большое количество людей. В результате обстрела никто не пострадал.

Кроме того, факты повреждения жилых сооружений были подтверждены наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые также находились на месте происшествия.

 

Напомним, с начала суток, 8 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Потерь среди украинских военных нет.

Добавим, за прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе были ранены пятеро украинских военных. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

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