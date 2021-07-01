Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з гранатометів. Поранено українського воїна

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС біля села Широкине. В результаті отримав поранення український воїн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна транспортували до лікувального закладу, а його стан - середньої тяжкості.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.