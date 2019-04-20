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Бойовики на Донбасі обстріляли підрозділи ООС з мінометів

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 08:24
Бойовики на Донбасі обстріляли підрозділи ООС з мінометів
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог двічі відкривав вогонь по українським військовим

Від початку доби, 20 квітня 2019, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час обстрілів бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Павлопіль.

Поблизу населеного пункту Авдіївка противник обстрілював позиції українських військових з ручних гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів жоден військових зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

"На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються.", - додали у відомстві.

Бойовики на Донбасі обстріляли підрозділи ООС з мінометів

Нагадаємо, раніше діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак висловив глибоке співчуття з приводу того, що Тристороння контактна група та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про перемир'я. Лайчак закликав сторони продовжити переговори, щоб досягти і зберегти прихильність припиненню вогню.

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